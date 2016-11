Formel 1: Rosberg nicht sauer auf Hamilton

Lewis Hamilton hat sich mit seiner Bremstaktik beim Finale in Abu Dhabi einigen Ärger mit Mercedes eingehandelt, weil er den WM-Titel seines Teamkollegen Nico Roseberg dadurch in Gefahr gebracht hat. Der Deutsche nahm die Sache nach dem Triumph nicht so tragisch. „Ich kann Lewis verstehen, wir sind Kämpfer im Auto, es geht um den WM-Titel.“ Dass aus dem angespannten Verhältnis der beiden Mercedes-Piloten keine Freundschaft mehr entstehen wird, ist aber auch Rosberg klar.

