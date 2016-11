Putin hält jährliche Rede an die Nation

Der russische Präsident Wladimir Putin hält morgen in Moskau seine jährliche Rede an die Nation. Zuhörer sind die Abgeordneten beider Parlamentskammern, aber auch die Regierung, Gouverneure, Spitzenvertreter von Wirtschaft und Gesellschaft in Russland. Außerdem wird der Auftritt im goldverzierten Georgssaal des Kremls landesweit im Fernsehen übertragen.

2014 sprach Putin vor allem über den Erfolg, dass Russland die ukrainische Halbinsel Krim zurückgewonnen habe. 2015 ging es um Innenpolitik und Wirtschaft sowie den Streit mit der Türkei nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets im syrischen Grenzgebiet.