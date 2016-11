Wien: Shirin Neshat dreht Film über Umm Kulthum

Wien wird wieder einmal zur Filmkulisse: Shirin Neshat, die mit 17 mit ihren Eltern den Iran verlassen musste und in den USA zum Star wurde, dreht derzeit hier ihren zweiten Film. Für ihren ersten, „Women Without Men“, erhielt sie vor sieben Jahren den Regiepreis bei den Filmfestspielen von Venedig.

Neshat dreht einen Film über die ägyptische Sängerin Umm Kulthum.

Ihr aktueller, historischer Film ist der 1975 in Kairo verstorbenen Musikerin Umm Kulthum gewidmet. Die klassische Sängerin wurde in der arabischen Welt wie ein Popstar gefeiert. Im Interview mit dem ORF sagte Neshat, wieso es ihr wichtig ist, Umm Kulthum in Erinnerung zu rufen: „Ihr ist es gelungen, mit ihrer Kunst politische und religiöse Konflikte zu überwinden.“