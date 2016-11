„Clown von Aleppo“ bei Luftschlag getötet

Neben unzähligen weiteren zivilen Todesopfern ist nun in der umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo auch der 24-jährige Anas al-Bascha ums Leben gekommen. Der Sozialarbeiter und Bürgerrechtsaktivist wurde auch im Westen als „Clown von Aleppo“ bekannt: Seit dem Beginn der Kämpfe hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, im Clownskostüm mit Späßen und Zaubertricks vom Krieg traumatisierte Kinder abzulenken.

APA/AP/Privat

Wie nun bekanntwurde, wurde Bascha vermutlich am Dienstag bei einem Raketenangriff des russischen oder syrischen Militärs im Ostteil der Stadt getötet. Auch mehrere Kinder sollen mit ihm unter den Opfern sein. Er war freiwillig in der Stadt geblieben, seine Familie hatte Aleppo schon verlassen, als sich die Schlacht um die Stadt abzeichnete. Baschas Witwe ist weiterhin in der Stadt. Das Paar hatte erst vor zwei Monaten inmitten des Kriegs geheiratet.

Wie „gigantischer Friedhof“

Angesichts ständig steigender Opferzahlen in Aleppo zeichneten ranghohe UNO-Vertreter ein düsteres Bild der Lage in der Stadt. Ohne Gegenmaßnahmen könne sich die umkämpfte Großstadt in einen „gigantischen Friedhof“ verwandeln, sagte UNO-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien gestern in einer kurzfristig einberufenen Sitzung des Sicherheitsrats. Der Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, sprach von einer „humanitären Tragödie“, die sich verschlimmere.

Wegen Kämpfen in den Rebellenvierteln und Luftangriffen wurden allein in den vergangenen Tagen fast 70.000 Menschen vertrieben, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldete. Bemühungen, die Beteiligten des Konflikts mittels einer UNO-Resolution zu einer Feuerpause zu bewegen, blieben ohne Erfolg.