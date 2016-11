Kooperationsangebot an Trump

Moskau werde eine Einmischung in russische Angelegenheiten nicht tolerieren: Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation am Donnerstag in Richtung USA. Das Verhältnis zu US-Präsident Barack Obama ist etwa wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine und im Syrien-Konflikt zerrüttet. Von der neuen US-Führung unter dem gewählten Präsidenten Donald Trump forderte Putin eine Beziehung auf Augenhöhe. Das Verhältnis beider Länder sei wichtig für die globale Sicherheit. In Sachen Terrorbekämpfung plädierte Putin für eine Zusammenarbeit. „Wir brauchen Freunde“, sagte der russische Präsident.

