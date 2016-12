Nationalisten beschaffen nötige Mehrheit

Nach längeren Verhandlungen mit der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die ultranationalistische türkische MH-Partei am Donnerstag ihre Zustimmung zu deren Verfassungsreform gegeben. Damit gibt es genug Stimmen für den Umbau der Türkei zur Präsidialrepublik mit noch weit mehr Macht für Erdogan. Im Frühjahr soll die türkische Bevölkerung die Verfassungsänderung per Volksentscheid besiegeln - in der Zeit bis dahin wird Erdogan wohl alles tun, um zu demonstrieren, dass der Präsident noch mehr Macht braucht als bisher.

