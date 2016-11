Letztes TV-Duell zwischen Hofer und Van der Bellen

Mit „Das Duell“ geht der Bundespräsidentschaftswahlkampf heute Abend in Richtung Finale. Die TV-Konfrontation zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen ist ab 20.15 Uhr in ORF2 und ORF III und im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen. Es ist das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten im TV. Ingrid Thurnher leitet das Gespräch.

ORF III zeigt im Anschluss eine „Runde der ChefredakteurInnen“. Gäste sind Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin „profil“), Eva Weissenberger (Chefredakteurin „News“), Andreas Koller (stv. Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“), Rainer Nowak (Chefredakteur „Die Presse“) und Hubert Patterer (Chefredakteur „Kleine Zeitung“).

Die TV-Konfrontation ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage in tvthek.ORF.at als Video-on-Demand abrufbar.