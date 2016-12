Russland schließt sich OPEC-Ölförderdrosselung an

Die Rohstoffmacht Russland schließt sich dem Beschluss der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zur Drosselung der Ölförderung an. „Auch russische Konzerne werden die Ölförderung zurückfahren“, sagte Energieminister Alexander Nowak heute in Moskau.

Ab sofort werde Russland, das nicht Mitglied in der OPEC ist, seine Tagesförderung um etwa 300.000 Barrel (je 159 Liter) kürzen.

Lob für OPEC-Entscheidung

Als Ausgangspunkt gelte der November-Durchschnitt von 11,2 Millionen Barrel pro Tag in Russland, sagte Nowak der Agentur Interfax zufolge. Zuvor hatte Moskau stets betont, nur zum Einfrieren der Förderung auf dem gegenwärtigen Niveau bereit zu sein.

Nowak lobte die von der OPEC getroffene Entscheidung als „wichtigen Schritt zur Wiederherstellung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage“.

Preissteigerung steht bevor

Die OPEC hatte am Vortag beschlossen, die Ölproduktion in der ersten Hälfte 2017 um 1,2 Millionen auf 32,5 Millionen Barrel täglich zu kürzen. Damit soll der Preis in die Höhe getrieben werden. Die weiteren Schritte dürften am 9. Dezember beim Treffen der OPEC mit Nichtmitgliedern in Doha vorgelegt werden, sagte Nowak.