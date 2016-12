Friedensvertrag für Kolumbien kann in Kraft treten

50 Jahre Bürgerkrieg mit 220.000 Toten, Terror und Millionen Vertriebenen in Kolumbien sollen damit beendet sein: Im zweiten Anlauf hat das Land gestern Abend (Ortszeit) jenes Friedensabkommen zwischen Regierung und FARC-Guerilla beschlossen, das zwar Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis einbrachte, aber von der Bevölkerung abgelehnt wurde. Nach der plebiszitären Blamage war aber auch der nunmehrige Beschluss durch die Parlamentskammern - ohne Volksabstimmung - denkbar glanzlos. Die konservative Opposition patzte das Abkommen schon von Anbeginn an mit Aktionismus an.

