Erstmals Inklusionspreis vergeben

Erstmals wurde gestern Abend der neu ins Leben gerufene Österreichische Inklusionspreis von der Lebenshilfe vergeben. Insgesamt sechs Projekte, Firmen und Vereine wurden bei der stimmungsvollen Gala in Wien prämiert. Die Preisträger äußerten sich bei der Veranstaltung zum Thema Inklusion zuversichtlich - nicht jedoch, ohne Forderungen zu stellen.

News für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Ausgezeichnet wurde unter anderem die Inklusive Lehrredaktion von Jugend am Werk, die in Kooperation mit dem „Kurier“ eine Nachrichtenseite in Leichter Sprache erstellt. Ebenfalls prämiert wurde das Salzburg Museum, das in jeder Hinsicht barrierefrei ist: Die Ausstellungen und Begleittexte sind so gestaltet, dass sie auch von Menschen mit Lernschwierigkeiten mühelos verstanden werden können.

Selbstvertreter, Hotel, Sportinitiative

Ein weiterer Preis ging an das Seminarhotel Wesenufer, in dem zahlreiche Menschen mit Behinderung ausgebildet werden und arbeiten - zur Zufriedenheit des Arbeitgebers, der Kunden und der Angestellten selbst. Auch die Schule am Himmel in Wien wurde ausgezeichnet, sie ist inklusiv organisiert - und zwar weit über gängige Normen hinaus.

Prämiert wurde auch die Bildungsinitiative Sport und Inklusion, die zahlreiche gemeinsame Sportveranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung organisiert.

Der Förderpreis ging schließlich an das Selbstvertreterzentrum Vienna People First von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten, das sich vor allem als Lobby für ihre Zielgruppe versteht und seit vielen Jahren professionell in diesem Bereich arbeitet.

Prominente Jury

Die prominent besetzte Jury des Inklusionspreises setzte sich zusammen aus dem ehemaligen Sozialminister und Behindertenanwalt des Bundes, Erwin Buchinger, Martina Eigelsreiter vom Diversitätsbüro St. Pölten und dem Städtebund, dem Unternehmer und Blogger Martin Habacher, Volksanwalt Günther Kräuter, Germain Weber, Präsident der Lebenshilfe Österreich, und Andreas Zehetner, einem Selbstvertreter der Lebenshilfe. (hadl, ORF.at)