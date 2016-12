Ausweiskontrollen in Trafiken ab 2017 Pflicht

2017 werden Ausweiskontrollen in Trafiken Pflicht. Es soll sichergestellt werden, dass Tabakwaren ausschließlich an über 16-Jährige verkauft werden, so das Bundesgremium der Tabaktrafikanten und die Monopolverwaltung.

