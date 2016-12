Hilfe für Aleppo: Druck auf Moskau und Assad steigt

Angesichts der immer aussichtsloseren Lage der Menschen im umkämpften Aleppo steigt der internationale Druck auf die syrische und russische Regierung, die Angriffe zumindest für die Lieferung von Hilfsgütern zu unterbrechen.

„Eine Feuerpause muss in ganz Syrien erreicht werden, besonders in Aleppo“, forderte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf einer Pressekonferenz in Beisein seines russischen Kollegen Sergej Lawrow heute in Alanya. Lawrow stimmte zu, dass das Blutvergießen aufhören müsse. Russland werde seine Offensive in Ostaleppo aber fortsetzen und die Stadt vor „Terroristen retten“.

„Gigantischer Friedhof“

Präsident Wladimir Putin sagte in Moskau, sein Land suche keine Feinde. Es werde aber seine Interessen verteidigen. Der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura und sein Berater Jan Egeland unterstrichen in Genf, sie könnten sofort Lebensmittel für 150.000 Menschen in den von Rebellen kontrollierten Osten Aleppos liefern. Nach wie vor werde den Hilfsorganisationen aber kein Zugang gewährt.

Bereits gestern hatte der UNO-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien bei einer Krisensitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gewarnt, Aleppo könne „ein gigantischer Friedhof“ werden, wenn die Zivilisten in der Stadt nicht geschützt würden.

Die einstige Handelsmetropole ist das wichtigste urbane Zentrum der Rebellen. In den vergangenen Tagen hatten sie jedoch gut ein Drittel des einst von ihnen kontrollierten Gebiets aufgeben müssen, nachdem die syrische Armee und ihre Verbündeten den Vormarsch intensivierten.