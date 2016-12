Rekord von EU-Zuwanderern in Großbritannien

Großbritannien hat einen Zuwanderungsrekord von Migranten aus anderen EU-Staaten verzeichnet. Das teilte die nationale Statistikbehörde ONS heute in London mit.

Innerhalb eines Jahres wanderten bis Juni - dem Monat des „Brexit“-Referendums - 284.000 EU-Bürger ein, das entspreche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Zunahme um rund sieben Prozent. Im gleichen Zeitraum zählten die Statistiker etwa 289.000 Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern.

Die Briten hatten am 23. Juni in einem historischen Referendum für ein Ausscheiden aus der EU gestimmt. Die Regierung will den bisher ungehinderten Zuzug von EU-Bürgern künftig einschränken. Insgesamt befinde sich die Einwanderung zwar auf Rekordniveau, sie sei aber im Vergleich der vergangenen Jahre stabil, erklärte die ONS. Der neue Vorsitzende der Anti-EU-Partei UKIP, Paul Nuttall, warf der Regierung und insbesondere Premierministerin Theresa May nach Bekanntwerden der Zahlen völliges Versagen vor.