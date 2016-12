Ski alpin: ÖSV-Speed-Truppe mit breiter Brust

Nach der verpatzten Saison ohne rot-weiß-roten Abfahrtssieg steht die ÖSV-Speed-Truppe heuer unter besonderem Erfolgsdruck. Eine Vorgabe gibt es zwar offiziell nicht, ÖSV-Trainer Florian Winkler ist vor dem Super-G morgen (12.00 Uhr, live in ORF eins) in Val d’Isere aber sicher, dass sein Team wieder „Rennen gewinnen kann und dass man auch bei der WM um Medaillen mitfährt“. Im letzten Jahr sei ja nicht alles schlecht gewesen. Den WM-Winter nehmen die ÖSV-Herren jedenfalls mit breiter Brust in Angriff.

Mehr dazu in sport.ORF.at