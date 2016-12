Grünes Licht für deutsche Pkw-Maut

Die EU-Kommission gibt grünes Licht für ein geändertes Modell der deutschen Pkw-Maut. Nach entsprechenden Zusagen gebe es keine rechtlichen Bedenken mehr, sagte EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc nach einem Treffen mit dem deutschen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt heute in Brüssel.

EU-Verfahren ausgesetzt

Mit den von Dobrindt zugesagten Änderungen werde gewährleistet, dass das deutsche Mautsystem künftig mit EU-Recht vereinbar sei. Die Brüsseler Behörde legt damit das gegen Deutschland laufende Verfahren wegen der Verletzung von EU-Recht auf Eis.

Dem Kompromiss zufolge sollen inländische Autobesitzer weiterhin voll für Mautzahlungen entlastet werden. Besonders schadstoffarme Wagen sollen aber mehr Steuerentlastung bekommen, als sie Maut zahlen müssen.

Leichtfried: „Fauler Kompromiss“

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) kritisierte die Einigung als „faulen Kompromiss“. Er sagte in Brüssel, „jetzt ist die Diskriminierung ein bisschen mehr verschleiert“ als vorher, „aber sie ist da“.

Es habe sich nicht viel gegenüber dem ersten Vorschlag geändert. Er werde sich den Wortlaut der Einigung aber erst genau ansehen müssen. Auf die Frage, ob Österreich vor den EuGH ziehen werde, sagte Leichtfried, man werde jetzt einmal das Papier analysieren. Er habe beim Verkehrsrat mit seinen Kollegen aus Belgien, den Niederlanden und Polen gesprochen, die ebenfalls betroffen seien. Es werde ein Treffen dieser Länder zu dieser Problematik geben.

Günstigere Varianten für Ausländer

Außerdem sollen die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland noch geändert werden. Künftig soll es fünf statt drei Stufen nach Motorgröße und Schadstoffausstoß geben. Eine Zehntagesmaut soll je nach Fahrzeugeigenschaften 2,50 Euro, vier Euro, acht Euro, 14 Euro oder 20 Euro kosten. Im geltenden Mautgesetz sind es vier, zehn und 15 Euro.

Insgesamt sollen die Änderungen den prognostizierten Mautertrag von unter dem Strich 500 Millionen Euro pro Jahr nicht schmälern.

Die EU-Kommission sah in den bereits geltenden Mautregelungen eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer und hatte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angekündigt. Zentraler Streitpunkt war die geplante centgenaue Steuerentlastung in Höhe der Maut für Inländer. Sobald die neuen Regelungen rechtlich bindend vom deutschen Gesetzgeber beschlossen werden, will die EU-Kommission das Verfahren offiziell einstellen.

Theoretisch schon in Kraft

Die deutschen Mautgesetze sind bereits seit vergangenem Jahr in Kraft. Wegen des Rechtsstreits mit der EU ist die Umsetzung aber bis auf Weiteres gestoppt. Dobrindt rechnet mit einem möglichen Start der Maut erst nach der Bundestagswahl 2017.