Russischer Raumtransporter mit ISS-Nachschub verglüht

Ein unbemanntes russisches Raumschiff ist kurz nach dem Start außer Kontrolle geraten und ersten Erkenntnissen zufolge im All verglüht. Exakt 383 Sekunden nach dem Start einer Sojus-Trägerrakete mit der Transportkapsel vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan sei heute die Verbindung abgebrochen, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos mit.

Das Raumschiff habe sich zu diesem Zeitpunkt in etwa 190 Kilometern Höhe befunden, die meisten Teile seien in der dichten Atmosphäre verglüht.

Nahrung, Treibstoff für ISS

Der Transporter Progress MS-04 hatte 2,4 Tonnen Treibstoff, Nahrungsmittel und Ausrüstungsgegenstände für die Internationale Raumstation (ISS) geladen. Der Transporter sollte auch private Post und einen neuen Raumanzug zur Station bringen. Er sollte eigentlich am Samstagnachmittag (MEZ) an der ISS andocken, wo sich derzeit drei russische Kosmonauten sowie zwei US-Astronauten und ein französischer Raumfahrer aufhalten.

„Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Raumschiff infolge einer unnormalen Situation etwa 190 Kilometer über der abgeschiedenen, unbewohnten Gebirgsregion Tuva in Russland verloren“, erklärte Roskosmos. „Die meisten Fragmente verglühten in dichten Schichten der Atmosphäre.“ Die Versorgung der ISS sei trotz des Ausbleibens von Nahrungsmitteln und Treibstoff nicht gefährdet, bekräftigten Sprecher russischen Agenturen zufolge. Die ISS könne normal weiter funktionieren. Man könne den für Februar geplanten nächsten Start vorziehen. Es war das zweite Progress-Unglück in weniger als zwei Jahren.