Letztes TV-Duell der Hofburg-Kandidaten

Die Bundespräsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer stellen sich heute im ORF dem letzten TV-Duell vor der Wahl. Der ehemalige Grünen-Chef Van der Bellen hofft, dass es in der Diskussion mit Hofer um Zukunftsfragen geht und es zu einer „sachlichen Diskussion und zu keinen rhetorischen und persönlichen Untergriffen durch Hofer“ kommt.

FPÖ-Kandidat Hofer wird sich auf die Konfrontation mit Van der Bellen, wie er sagt, „gar nicht" vorbereiten. Dazu live in der ZIB2: Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und Medien- und Kommunikationstrainer Georg Wawschinek.

Frau erschießt eigene Familie und sich selbst

In einem Haus in Böheimkirchen (Niederösterreich) sind heute sechs Tote gefunden worden. Eine Frau soll ihre Mutter, ihren Bruder, die eigenen drei Kinder und anschließend sich selbst erschossen haben. Entdeckt wurde die Bluttat erst heute, nachdem die schulpflichtigen Kinder tagelang nicht in die Schule gekommen waren. Die Leiterin der Staatsanwaltschaft gab unter Verweis auf laufende Ermittlungen keine Auskünfte.

Flugzeugabsturz: Treibstoffmangel war Absturzursache

Zwei Tage nach dem Flugzeugabsturz nahe der kolumbianischen Stadt Medellin mit 71 Toten verdichten sich die Hinweise, dass Treibstoffmangel die Ursache für den Crash war. Und der wiederum dürfte auf eine folgenschwere Nachlässigkeit des Piloten zurückzuführen sein.

„Sully“ - starbesetztes Flugzeugdrama von Clint Eastwood

„Sully“, der neue Film Clint Eastwood, ist ein Dokudrama, das auf der Geschichte des amerikanischen Piloten Chesley Sullenberger beruht. Er ist am 15. Jänner 2009 mit einer voll besetzten Passagiermaschine auf dem Hudson notgelandet und hat damit das Leben von 155 Menschen gerettet. Als Hauptdarsteller fand Eastwood Tom Hanks, der dank weißen Haars und weißen Schnurrbarts eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem realen Sullenberger erreicht.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild