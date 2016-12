Unbeliebt wie kaum ein Präsident zuvor

Paukenschlag im französischen Vorwahlkampf: Der amtierende Präsident Francois Hollande will im nächsten Frühjahr für keine zweite Amtszeit kandidieren. „Ich habe mich entschieden, nicht Kandidat bei der Präsidentschaftswahl zu sein“, sagte der Sozialist am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache im Pariser Elysee-Palast. Der 62-Jährige ist so unbeliebt wie kein Präsident vor ihm in Frankreichs jüngerer Geschichte.

