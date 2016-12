Thailand: Neuer König ausgerufen

Genau 50 Tage nach dem Tod des langjährigen Königs Bhumipol ist in Thailand der neue König ausgerufen worden: Bhumipols Sohn Maha Vajiralongkorn wurde zunächst vom Präsidenten des Parlaments empfangen, bevor der königliche Hof Maha als Rama X. proklamierte. Auf die Thronbesteigung muss der 64-Jährige, der seit Jahren am Starnberger See in Bayern lebt, noch etwas warten.

