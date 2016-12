Flüchtlinge: Containerdorf in Bruckneudorf wird aufgelassen

Jenes Containerlager für Flüchtlinge im burgenländischen Bruckneudorf, gegen dessen Einrichtung im Vorjahr protestiert und schließlich auch demonstriert worden ist, wird aufgelassen. Einen Bericht der Wochenzeitung „BVZ“ hat Ortschef Gerhard Dreiszker (SPÖ) gestern auf APA-Anfrage bestätigt.

Die letzten Asylwerber hätten die Container, die sich auf einem Areal des Bundesheeres befinden, bereits am Dienstag verlassen, berichtete Dreiszker. Offiziell soll das Lager zu Jahresende aufgelöst werden.

„Neuausrichtung des Bundesheeres“

„Aufgrund der Neuausrichtung des Bundesheeres“ würden dann alle Unterkünfte für Flüchtlinge, die in Kasernen geführt werden, geschlossen, zitierte die Wochenzeitung den Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck.

Im Vorjahr hatte das Bekanntwerden der Pläne für ein Containerlager in Bruckneudorf für Protest gesorgt. Gegner sprachen davon, dass bis zu 450 Flüchtlinge untergebracht werden könnten. Schließlich wurde vereinbart, dass in Bruckneudorf - einschließlich der schon in der Gemeinde untergebrachten Asylwerber - maximal 100 Personen Unterkunft finden sollen.