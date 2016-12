Anti-IS-Koalition räumt Tötung von Zivilisten ein

Die US-geführte Militärkoalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat eingeräumt, in den vergangenen Monaten bei Luftangriffen versehentlich mehr als 50 Zivilisten getötet zu haben. Von März bis Oktober seien in Syrien und im Irak unabsichtlich 54 Zivilisten getötet worden, teilte das US-Militärkommando für den Nahen Osten (Centcom) gestern mit.

„Auch wenn die Koalition außergewöhnliche Anstrengungen unternimmt, militärische Ziele auf eine Weise anzugreifen, die das Risiko ziviler Opfer minimiert, sind Opfer in manchen Fällen nicht zu verhindern“, hieß es in der Erklärung. Die Anti-IS-Koalition räumt zivile Opfer grundsätzlich immer erst nach einer eigenen Untersuchung des jeweiligen Vorfalls ein, die sehr lang dauern kann.

Mit der Erklärung hat die Anti-IS-Koalition den Tod von insgesamt 173 Zivilisten bei ihren Einsätzen in Syrien und im Irak eingestanden, die im August 2014 begonnen hatten. Kritiker werfen dem Militärbündnis vor, die Bilanz deutlich zu niedrig anzusetzen. So geht Airwars, ein in Londons ansässiger Zusammenschluss aus Journalisten und Wissenschaftlern, davon aus, dass die Anti-IS-Koalition in den vergangenen gut zwei Jahren mehr als 1.900 Zivilisten in Syrien und im Irak tötete.