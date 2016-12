Trump macht Mattis zum US-Verteidigungsminister

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den früheren General James Mattis zum Verteidigungsminister machen. In einer Rede vor Anhängern in Cincinnati gab Trump am Abend(Ortszeit) die Nominierung des pensionierten Vier-Sterne-Generals bekannt.

„Er ist unser Bester“, sagte Trump in der Rede vor mehreren tausend Anhängern. Mattis war unter anderem im Irak und in Afghanistan im Einsatz.

Mattis hat mehr als 40 Jahre Militärdienst hinter sich und war vor weniger als vier Jahren in den Ruhestand gegangen. Deswegen muss der Kongress seiner Nominierung zustimmen. Mattis gilt als einer der profiliertesten strategischen Denker im US-Militär und politisch als „Falke“. Er trägt den Beinamen „Mad Dog“ („Verrückter Hund“).