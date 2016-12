Skipiste aus Kunststoff in Puchberg eröffnet

In Puchberg am Schneeberg in Niederösterreich ist gestern ein Kunststoffmattenhang eröffnet worden. Mit dem Projekt soll künftig auch bei Schneemangel Skifahren möglich sein. Die Anlage ist ganzjährig geöffnet.

