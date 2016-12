Japan plant internationalen „Robotergipfel“

Roboter aus aller Welt sollen einander 2020 in Japan einen Wettbewerb liefern. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Meti) in Tokio heute bekanntgab, ist das Ziel des „Weltrobotergipfels“, die Anwendung modernster Robotertechnologie in der Gesellschaft zu fördern.

Zu diesem Zweck sollen Roboter, die dem Menschen im Haushalt zur Hand gehen, Dinge herstellen und Menschen bei Katastrophen retten, in einem Wettbewerb miteinander ihre Geschicklichkeit und Geschwindigkeit unter Beweis stellen.

Das Ministerium erwäge, Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus etwa 20 Ländern für die Veranstaltung zu gewinnen. Austragungsorte werden die Provinzen Aichi und Fukushima, berichtete die Agentur Jiji Press. Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist global eine der führenden Nationen im Bereich der Robotertechnologien.

Roboter sollen Wachstumslokomotive werden

Die japanische Regierung hatte im vergangenen Jahr eine „Roboterrevolution“ ausgerufen. Sie will den Markt für Industrieroboter bis 2020 auf 1,2 Billionen Yen (rund zehn Mrd. Euro) verdoppeln. Der Markt für Dienstleistungsroboter soll im gleichen Zeitraum um das Zwanzigfache auf 1,2 Billionen Yen wachsen.

Japan solle zur weltweit führenden Nation bei der Anwendung von Robotern in der Gesellschaft werden, sagte Ministerpräsident Shinzo Abe. Roboter sollten zu einer Wachstumslokomotive werden.