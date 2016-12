Niagarafälle erstrahlen in neuem Licht

Die weltberühmten Niagarafälle erstrahlen in neuem Licht. Medienberichten zufolge wurde gestern ein für umgerechnet 3,7 Millionen Euro installiertes LED-Beleuchtungssystem seiner Bestimmung übergeben.

Dank neuer Lichtanlage werden die Niagarafälle nun in der Nacht permanent beleuchtet.

Der für das Lichtspektakel zuständige Mark Thomas sprach laut CBS News von einer „neuen Ära“. Zwar sei es unmöglich, die natürliche Schönheit der Niagarafälle zu übertreffen, wie Thomas sagte - es sei allerdings auch kein Fehler, diese in der Nacht mit etwas Licht zu untermauern.

Die Niagarafälle liegen an der Grenze Kanadas zu den USA im Osten des nordamerikanischen Kontinents und gehören zu den berühmtesten Wasserfällen der Welt. Nachdem diese zu besonderen Ereignissen bereits in der Vergangenheit immer wieder in verschiedenen Farben angestrahlt wurden, ist das nun eine Dauereinrichtung.