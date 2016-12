Kärntner Gailtalbahn ist bald Geschichte

Am 11. Dezember tritt bei den ÖBB ein neuer Fahrplan in Kraft. In Kärnten wird das Schnellbahnnetz ausgebaut, dafür wird der Betrieb der Gailtalbahn zwischen Hermagor und Kötschach-Mauthen eingestellt. Die Strecke wird künftig mit Bussen bedient.

