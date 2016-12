Skispringen: ÖSV-Damen starten in WM-Saison

Österreichs Skisprung-Damen starten heute in Lillehammer in die WM-Saison. Trotz mehrerer verletzungsbedingter Rückschläge hofft man im ÖSV-Lager auf eine erfolgreiche Saison - so auch Daniela Iraschko-Stolz, die nach Knieproblemen noch Aufholbedarf hat.

„Ich bin derzeit noch etwas gehandicapt“, sagte die Steirerin. „Ich hoffe, dass das im Laufe der Saison besser wird und sich auch das Knie an die Belastung gewöhnt.“ Trainer Andreas Felder hat mit Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzl aber noch weitere Asse im Ärmel.

