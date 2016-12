Viele ORF-Zusatzangebote am Wahlsonntag

Hochrechnungen, Ergebnisse, Interviews und Analysen - mit den ORF-Angeboten und Sonderservices von ORF.at soll der Ausgang der wiederholten Präsidentschaftsstichwahl noch übersichtlicher werden. Um die Stichwahl live mitverfolgen zu könne, um die Orientierung über den Wahlausgang zu erleichtern und neue Perspektiven zu eröffnen, bietet ORF.at einige Zusatzservices.

In all seinen Medien hat der ORF am Sonntag einen großen Wahlschwerpunkt. Die „Wahl ’16“-Liveberichterstattung in ORF2 beginnt um 16.30 Uhr und geht bis 22.50 Uhr. ORF eins blickt bereits am Nachmittag und im Verbund mit news.ORF.at/beingpresident mit einem Facebook-Livestream hinter die Kulissen des Wahltages und in die Zentralen der beiden Teams. Alle Radiosender und auch der Teletext werden Wahlspecials präsentieren - mehr dazu in tv.ORF.at.

Die Inhalte der Wahlsite sind auch in der ORF.at-Wahlapp verfügbar, die kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden kann.

Der Wahlsonntag in ORF.at

ORF.at baut seine Wahltagsberichterstattung auf fünf Säulen auf:

einem Liveticker ab 16.40 Uhr mit dem aktuellen ORF2-TV-Stream und zahlreichen Bild-, Video- und Social-Elementen

dem umfangreichen Ergebnisteil mit Hochrechnungen und den vorliegenden Urnenwahlergebnissen nach Einlangen bis auf Gemeindeebene, dazu zahlreichen Analysekarten

einem Blick hinter die Kulissen des Wahltages und -abends über news.ORF.at/beingpresident im Verbund mit ORF eins Info

einem ORF.at-Chatbot zur Wahl

und der großen Wahldebatte in debatte.ORF.at

So funktioniert der ORF.at-Wahlbot Der ORF.at-Wahlbot für Facebook Messenger bietet aktuelle Infos am Desktop und auf dem Smartphone. In diesem kurzen Demovideo wird gezeigt, wie man ihn benutzt.

Experimenteller Wahlbot

Mit dem experimentellen ORF.at-Wahlbot für Facebook Messenger lässt sich das Ergebnis jeder Gemeinde vormerken. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird es sofort in den Chat geliefert. Im Dialog mit dem Bot lassen sich auch die neuesten Hochrechnungen abonnieren und Beiträge auf der ORF-Wahlsite abrufen.

Hochrechnungen als Browser-Kurzmeldung

Sie brauchen nur die aktuellste Hochrechnung, um auf dem neuesten Stand zu bleiben? Melden Sie sich bei unserem Benachrichtigungssystem an und lassen Sie sich stets den neuesten Trend auf Desktop- und Mobilbrowser liefern. Der Dienst funktioniert derzeit mit Google Chrome und Chromium ab Version 42 unter Windows, Mac OS und Linux sowie auf Android.