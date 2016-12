Flexenbahn: Österreichs größtes Skigebiet eröffnet

Das größte Skigebiet Österreichs eröffnet am Freitag am Arlberg. Die neu errichtete Flexenbahn verbindet Vorarlberg und Tirol zum Skigebiet Ski Arlberg. 45 Millionen Euro wurden in die neue Seilbahnverbindung investiert.

