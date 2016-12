Touristenattraktion: China baut „Titanic“ nach

Als Touristenattraktion soll in China eine „Titanic“, die nicht sinken kann, gebaut werden. Der originalgetreue Nachbau des 1912 gesunkenen legendären Kreuzfahrtschiffes solle bis Ende 2018 fertiggestellt werden, sagte heute Liu Hua, Managerin des Romandisea Resorts in Daying in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Die Kosten bezifferte sie auf eine Milliarde Yuan (rund 136 Mio. Euro).

Reuters/Liu Changsong

Schiff ankert in „ruhigen Gewässern“

Das Schiff werde aber nicht auf große Ozeanreise gehen, sondern Hunderte Kilometer von der Küste entfernt in ruhigen Gewässern in Südwestchina ankern. „Wir werden nicht auf See kreuzen, sondern das Schiff wird in dem Resort als Attraktion des Parks liegen“, sagte Liu.

Teile werden in Wuhan und Nantong gebaut und mit Zug, Lastwagen oder Schiff nach Sichuan gebracht, wo das 269 Meter lange Schiff zusammengebaut wird.