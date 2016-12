Kampf um Anerkennung im harten Business

Seit zwei Wochen führt sie die Ö3-Hörercharts an und ist dabei alles andere als ein unscheinbares Popsternchen: LP alias Laura Pergolizzi mit ihrer Hitsingle „Lost On You“. Die 35-Jährige mit der wandelbaren Stimme und dem immensen Lockenkopf kämpfte jahrzehntelang um Anerkennung im Musikbusiness, wie sie im Gespräch mit ORF.at erzählt. Verloren im Niemandsland zwischen Mainstream und Indie hatte sie sich längst aufs Songschreiben für Stars wie Rihanna und Christina Aguilera verlegt, als schließlich doch noch der Durchbruch in eigener Sache klappte.

