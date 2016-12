Jasminfelder sollen unberührt bleiben

Der französische Luxuskonzern Chanel macht gegen ein Projekt der Staatsbahn SNCF mobil. Um die Strecke an der Riviera zu entlasten, könnte eine neue Schnellzugverbindung gebaut werden - just in der Gegend, in der Chanels Jasminblüten blühen. Diese sind essenziell für die Produktion des berühmten Dufts No. 5. Der Konzern, der die Parfumherstellung bedroht sieht, wirft sein Gewicht in die Waagschale und droht mit Abwanderung.

