Mutmaßlicher Taliban-Kämpfer in Deutschland verhaftet

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Rheinland-Pfalz einen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer festnehmen lassen. Der 20-Jährige werde verdächtigt, Mitglied der radikalislamischen Miliz zu sein, teilte die oberste Anklagebehörde heute in Karlsruhe mit.

Untersuchungshaft gestern verhängt

Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge war er schon gestern den Ermittlungsrichtern des Karlsruher Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt worden, die Haftbefehl erließen.

Der aus Afghanistan stammende Mann soll sich bereits 2013 in seinem Heimatland den Taliban angeschlossen und auch an Kämpfen gegen afghanische Polizei- und Sicherheitsbehörden teilgenommen haben. Danach kehrte er nach Deutschland zurück. Wo genau er festgenommen wurde, wurde nicht mitgeteilt. Die Taliban wollen in Afghanistan einen „Gottesstaat“ errichten.