Wahlkampf dauerte fast ein Jahr

Nach fast einem Jahr haben die beiden Kandidaten um das Amt des Bundespräsidenten am Freitag ihren Wahlkampf offiziell beendet. Den Anfang machte Norbert Hofer (FPÖ), der seine Abschlusskundgebung am Vormittag in der Wiener Börse abhielt, jene von Alexander Van der Bellen ging am frühen Abend in einer Veranstaltungshalle in Wien-Favoriten über die Bühne. In ihren Abschlussreden vor der Stichwahl am Sonntag gaben sich beide Kandidaten betont staatsmännisch - gegenseitige Angriffe blieben weitgehend aus.

