Trump will Neuauszählung von Stimmen blockieren

Der designierte US-Präsident Donald Trump will die Neuauszählung der Stimmen in Bundesstaaten gerichtlich unterbinden lassen. Die grüne Präsidentschaftskandidatin Jill Stein hatte in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin die Überprüfung der dortigen Ergebnisse beantragt.

Nun gab es gerichtliche Interventionen von Trump und den Republikanern, um die Neuauszählung zu stoppen. In einem heute in Pennsylvania eingereichten Antrag führt Trump ins Feld, dass Stein keine Belege für eine mögliche Verfälschung der Wahlergebnisse präsentiert habe.

Es gebe keinerlei Beweis, „dass eine einzige Wahlmaschine in Pennsylvania“ gehackt worden sei - geschweige denn, dass es Fälschungen in einem Ausmaß gegeben haben könnte, die das Wahlergebnis verändert hätten, hieß es in dem Dokument. Ähnlich wie in Pennsylvania hatte Trump bereits am Vortag in seinem Antrag in Michigan argumentiert.