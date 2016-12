Skispringen: ÖSV-Damen knapp an Podest vorbei

Jacqueline Seifriedsberger ist zum Auftakt der neuen Saison in Lillehammer nur hauchdünn an einem Podestplatz vorbei gesprungen. Die Oberösterreicherin verpasste heute Abend als Vierte Platz drei nur um 0,6 Punkte. Der Sieg ging wie erwartet an die große Favoritin Sara Takanashi. Die Japanerin lieferte auf der Olympiaschanze von 1994 die erwartete Flugshow und hängte ihre Landsfrau Yuki Ito fast um 20 Punkte ab.

