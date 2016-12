Scheidender UNO-Chef verabschiedet sich in Wien

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon reist am Dienstag zu seinem letzten Besuch als UNO-Chef nach Wien. Wie sein Sprecher Stephane Dujarric heute mitteilte, will Ban sich von den 4.000 Angestellten der in Wien ansässigen UNO-Organisation verabschieden.

Sie hätten einen wichtigen Beitrag bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele geleistet. Dank gebühre auch der österreichischen Bundesregierung für ihre Unterstützung der UNO-Arbeit in Wien, so der Sprecher weiter.

Treffen mit Kern und Kurz geplant

Ban will während seines Wien-Besuchs auch bilaterale Gespräche mit u. a. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) führen. Auf der Agenda steht ferner ein Besuch im Wiener Restaurant Habibi & Hawara, wo Flüchtlinge gemeinsam mit österreichischen Kollegen zur Völkerverständigung und Überwindung der Fremdenfeindlichkeit beitragen wollen.

Vor seinem Rückflug nach New York wird Ban dem Sprecher zufolge bei der Preisverleihungsfeier gegen Korruption einen Vortrag halten. An der Feier nehme auch der Amir von Katar, Tamim bin Hamad Al-Thani teil. Bans zehnjährige Amtszeit läuft am 31. Dezember aus, sein Nachfolger wird der frühere portugiesische Premierminister Antonio Gutierrez.