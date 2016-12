Fritz Wepper: „Kein Grund zur Sorge“ nach Herz-OP

Schauspieler Fritz Wepper („Um Himmels Willen“) geht es nach seiner Herz-OP so weit gut. „Es besteht derzeit kein Grund zur Sorge“, teilte der Anwalt des 75-Jährigen, Norman Synek, heute in München mit.

Wepper hatte am Mittwoch eine Herzklappenoperation in einer österreichischen Klinik ohne Komplikationen überstanden. „Er ist planmäßig aus der Narkose erwacht. Sein Zustand ist den Umständen entsprechend gut“, so Synek.