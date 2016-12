Türkei-Politik: Kritik aus Slowenien an Kurz

Der slowenische Außenminister Karl Erjavec hat seinen österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz (ÖVP) wegen dessen Forderung, mit Ankara zu brechen, heftig kritisiert. Kurz stehe „mit dieser Haltung ziemlich alleine da“, sagte Erjavec in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe).

Er könne den österreichischen Außenminister „nicht ganz verstehen“, wenn er den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei fordere. „Wir sind fest davon überzeugt, dass man weiter Dialog führen sollte, um unsere türkischen Gesprächspartner überzeugen zu können“, so Erjavec.

Kurz „steht ziemlich alleine da“

Angesichts der Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegenüber Europa, alle Grenzen zu öffnen und den Flüchtlingspakt aufzukündigen, sagte der slowenische Außenminister: „Egal welche Maßnahmen wir Europäer an unseren Grenzen ergreifen, es würde eine neue große Flüchtlingsflut nicht aufhalten.“

„Die Türkei ist für Europa ein zu gewichtiger regionaler Akteur, dem bei der Stabilisierung der Lage in Syrien und im Irak und im Kampf gegen den IS (Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, Anm.) eine zu bedeutsame Rolle zukommt, als dass man ihm so einfach die Tür zuschlagen sollte“, so der Minister.