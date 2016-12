Football Leaks: Schmutzige Fußballgeschäfte enthüllt

Mehrere europäische Medien des Recherchenetzwerks European Investigative Collaborations (EIC), darunter die österreichische Wochenzeitung „Falter“, haben 18,6 Millionen Dokumente zu Geldgeschäften im europäischen Fußball ausgewertet. Darunter sind Originalverträge von Spielern samt geheimen Nebenabsprachen und Dokumente über mutmaßliche Steuervermeidung.

Involviert ist unter anderen der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo, der laut EIC-Recherchen Millionen über eine Briefkastenfirma in die Karibik schleuste. Weitere prominente Betroffene sind der Trainer von Manchester United, Jose Mourinho, und der deutsche Fußballstar Mesut Özil.

„Falter“: Auch österreichische Namen in Dateien

Der „Falter“ fand eigenen Angaben zufolge auch einige österreichische Namen in den Dateien. Man werde in den kommenden Wochen „von einem der umstrittensten Fußballinvestoren, der von Wien aus arbeitet, bis zu den kuriosen Vertragsdetails mancher Bundesligastars“ berichten, kündigte das Blatt online an.

Grundlage der EIC-Recherchen ist ein riesiger Datensatz von insgesamt 1,9 Terabyte, der von der Enthüllungsplattform Football Leaks zur Verfügung gestellt wurde. An der Auswertung waren in den vergangenen sieben Monaten rund 60 Journalisten des EIC beteiligt.