Fußball: Bayern siegt nach frühem Rückstand

Bayern München hat gestern vorerst wieder die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga übernommen. Der Meister setzte sich zum Auftakt der 13. Runde mit 3:1 bei Mainz durch, kann am Samstag von Leipzig wieder von der Spitze verdrängt werden.

Das Gastspiel in Mainz begann für die Bayern mit einem Schock, gerieten sie doch schon in der vierten Minute in Rückstand. Danach übernahm das Team von Coach Carlo Ancelotti aber das Kommando und gab der Partie dank Torjägers Robert Lewandowski eine verdiente Wende.

