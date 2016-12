D: SPD-Chef Gabriel deutet Kanzlerkandidatur an

Der Vorsitzende der deutschen SPD, der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, hat seine Kandidatur für das Amt des deutschen Kanzlers angedeutet. Gabriel sagte der „Rheinischen Post“ von heute auf die Frage, ob Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in einer Hand liegen sollten: „Dafür spricht manches.“

APA/dpa/Britta Pedersen

Vor einer Woche hatte die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfahlen Hannelore Kraft erklärt, sie wisse, wer SPD-Kanzlerkandidat werde solle, sage es aber nicht. Auf den angeblichen Beschluss angesprochen, erwiderte Gabriel: „Solche Entscheidungen werden nicht ohne Wissen und vor allem nicht ohne die Zustimmung der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, getroffen.“

Kraft habe entscheidenden Einfluss darauf, wer Spitzenkandidat werde, betonte er. Kraft hatte in der Vergangenheit wiederholt Gabriel als am besten geeigneten Kandidaten genannt. Offiziell will die SPD die Entscheidung im Jänner treffen.