Hameseder wird „Kurier“-Aufsichtsratschef

Der Chef der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Erwin Hameseder, wird Aufsichtsratschef der Tageszeitung „Kurier“. Er folgt auf den ehemaligen Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad, der den Vorsitz in der Kurier Redaktionsgesellschaft m.b.H. und in der Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH mit 1. Jänner 2017 zurücklegt, berichtete der „Kurier“ in seiner Samstag-Ausgabe.

Laut FirmenCompass stand Konrad dem Aufsichtsrat seit 1994 vor. Der „Kurier“ gehört mit einer knappen Mehrheit zu Raiffeisen. Die übrigen Anteile hält die deutsche Funke-Gruppe.