Rekordinflation: Venezuela führt höhere Geldscheine ein

Um mit der galoppierenden Inflation im Land Schritt zu halten, führt Venezuela nun größere Geldscheine ein. Der sozialistische Präsident Nicolas Maduro kündigte in Caracas entsprechende Maßnahmen der Zentralbank an: „Wir werden Millionen von 500-Bolivares-Scheinen in Umlauf bringen und danach Millionen von 5.000-Bolivares-Scheinen.“

Bisher ist der 100-Bolivares-Schein mit dem Konterfei des südamerikanischen Befreiers von der spanischen Kolonialmacht, Simon Bolivar, die größte Note. Auf dem Schwarzmarkt werden derzeit der Website DolarToday zufolge für einen Dollar bis zu 4.400 Bolivares gezahlt.

Für 2016 rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Inflation über 500 Prozent. Die Geldentwertung hat sich in Venezuela somit im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschärft: 2015 lag die Inflation bei 120 Prozent.