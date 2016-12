Kolumbien-Absturz: Trauerfeier im Chapeco-Stadion

Die Särge mit den Leichen der bei dem Absturz in Kolumbien getöteten Fußballspieler sind heute in der südbrasilianischen Stadt Chapeco eingetroffen. Zwei Transportflugzeuge der Luftwaffen landeten bei strömenden Regen auf dem Flughafen der 200.000-Einwohner-Stadt. Eine Ehrengarde des Militärs marschierte auf. Auch Brasiliens Präsident Michel Temer war am Flughafen, um den Opfern der Tragödie die letzte Ehre zu erweisen.

Vom Flughafen sollten die Särge zur Arena Conda gebracht werden, wo rund 19.000 Zuschauer auf den Rängen der geplanten Trauerfeier beiwohnen können. Auf dem Rasen ist für 2.000 Menschen Platz. Dieser ist den Familien und Angehörigen der getöteten Spieler, Trainer und Betreuer vorbehalten. Bereits seit den Morgenstunden hatten sich die Menschen in und an der Arena versammelt, viele in den grünen Trikots des Clubs Chapecoense. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde dort erwartet.

Velório em Chapecó une torcidas de vários clubes https://t.co/o2iqDpsi9Z — VEJA (@VEJA) 3. Dezember 2016

In Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes soll es am Wochenende weltweit bei Fußballspielen eine Schweigeminute geben. Die gecharterte Maschine war wegen Treibstoffmangels abgestürzt. Die Mannschaft von Chapecoense war auf dem Weg zum Finalhinspiel um den Südamerika-Cup gegen Atletico Nacional Medellin. 71 Menschen starben, sechs überlebten: drei Spieler, zwei Crewmitglieder, ein Journalist.