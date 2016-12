Griechischer Fährenstreik um 48 Stunden verlängert

In der Ägäis wird es bis Dienstagfrüh keinen Fährverkehr geben. Die Gewerkschaft der Seeleute hat am Samstag beschlossen, ihren seit gestern andauernden 48-stündigen Streik morgen und am Montag fortzusetzen. Ursprünglich sollte der Streik morgen in der Früh enden.

Wie die Gewerkschaft der Seeleute (PNO) heute mitteilte, will sie damit Widerstand gegen harte Sparmaßnahmen der Regierung von Alexis Tsipras leisten. Fähren sollen wieder ab 6.00 Uhr Ortszeit (5.00 MEZ) am Dienstag ablegen.

Inseln, die keinen Flughafen haben, bleiben damit für weitere 48 Stunden praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Seeleute protestierten laut PNO gegen Pensionskürzungen und die in ihrer Branche weit verbreitete Kurz- und Schwarzarbeit.