Aleppo: Rebellen „werden Stadt nicht verlassen“

Die Rebellenkommandanten im Osten Aleppos werden sich nicht den Regierungstruppen ergeben, hat ein Vertreter der Rebellen heute gesagt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor erklärt, Russland sei bereit, mit den USA über einen Abzug der verbliebenen Rebellen in Aleppo zu verhandeln.

„Ich habe die Gruppierungen gefragt, sie sagten, wir werden uns nicht ergeben“, erklärte in der Türkei Sakaria Malahifdschi, der Vorsitzende des Politischen Büros der in Aleppo ansässigen Fastakim-Gruppierung. „Die militärischen Kommandanten in Aleppo sagen: Wir werden die Stadt nicht verlassen. Es gibt kein Problem für Zivilisten, die Stadt zu verlassen, aber wir werden die Stadt nicht verlassen.“

Syrische Armee weiter auf dem Vormarsch

Die Rebellen werden von der syrischen Armee immer mehr unter Druck gesetzt. Laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kontrolliert das Regime inzwischen 60 Prozent des Gebietes im Osten der Stadt, das zuvor von den Aufständischen kontrolliert worden war.

Reuters/Omar Sanadiki

Ein Reuters-Augenzeuge berichtete von anhaltenden Kämpfen. Die von Russland mit Luftangriffen unterstützten syrischen Einheiten hatten bereits in den vergangenen Tagen erhebliche Geländegewinne erzielt.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte die Führungen Syriens und Russlands, eine vollständige Einnahme Aleppos bedeute noch nicht das Ende des Syrien-Kriegs. Angesichts der immer auswegloseren Lage der Menschen in Aleppo ist der internationale Druck auf die Regierungen in Damaskus und Moskau gestiegen, die Angriffe zumindest für die Lieferung von Hilfsgütern zu unterbrechen.