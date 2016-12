Kandidaten rufen noch einmal zur Wahl auf

Beide Hofburg-Anwärter haben heute via Facebook noch einmal ihre Anhänger mobilisiert - und sich dabei ganz im Stile eines Präsidenten gezeigt. Sowohl der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen als auch der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer riefen mit einer Videobotschaft die Wähler auf, ihre Stimme zu nützen.

„Ihr Vertrauen ist das höchste Gut, ich werde damit verantwortungsvoll umgehen. Das bin ich Ihnen, unseren kommenden Generationen und unserer Heimat Österreich schuldig, so wahr mir Gott helfe“, erklärte Hofer, von Musik untermalt, mit Blick auf die Hofburg.

„Lassen Sie uns gemeinsam darauf schauen, dass es mit Österreich gut weitergeht. Lassen Sie mich Ihr Präsident der Mitte sein“, sagte Van der Bellen, ebenfalls von Musik begleitet, in einem Video im Stil der Neujahrsansprache.

Offizielles Wahlkampffinale

Nach fast einem Jahr ging bereits gestern das offizielle Wahlkampffinale über die Bühne. Den Anfang machte Norbert Hofer (FPÖ), der seine Abschlusskundgebung am Vormittag in der Wiener Börse abhielt, jene von Alexander Van der Bellen ging am frühen Abend in einer Veranstaltungshalle in Wien-Favoriten über die Bühne.

