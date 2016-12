Amtsenthebung von Südkoreas Präsidentin beantragt

Die südkoreanische Opposition hat heute ein Amtsenthebungsverfahren gegen die umstrittene Präsidentin Park Geun-hye beantragt. Der Antrag wird von 171 Abgeordneten des 300 Sitze zählenden Parlaments unterstützt und soll am kommenden Freitag in der Nationalversammlung zur Abstimmung gestellt werden. In Seoul gingen neuerlich Hunderttausende Menschen für einen Rücktritt Parks auf die Straße.

Für eine Absetzung der Präsidentin müssen zwei Drittel der Parlamentarier stimmen. Damit benötigt die Opposition die Unterstützung von rund 30 Mitgliedern der Regierungspartei, um die nötige Mehrheit zu bekommen.

Park steht seit Wochen wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck. Im Zentrum des Skandals steht die langjährige Präsidentenfreundin Choi Soon-sil. Sie soll ihre Beziehungen zu Park genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Choi sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch in Haft.

Neue Massendemos in Seoul

Unterdessen werden von den Veranstaltern der mittlerweile sechsten Großdemo gegen die Präsidentin über eine Million Teilnehmer erwartet. Zum ersten sollen die Demonstranten heute bis auf 100 Meter an den von der Polizei abgeschirmten Präsidentenpalast im Zentrum der Hauptstadt herankommen, wie südkoreanische TV-Sender berichteten.