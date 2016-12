Zwei Flüchtlinge auf Rollender Landstraße getötet

Eine Flüchtlingstragödie hat sich in der Nacht auf heute auf der Rollenden Landstraße ereignet. Als die Lkws am Zielbahnhof in Wörgl (Tirol) von den Waggons herunterfuhren, wurden zwei Tote und eine schwerstverletzte Person entdeckt.

